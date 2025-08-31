Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Александер-Арнольд оценил старт мадридского «Реала» в нынешнем сезоне

Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о начале нынешнего сезона для «Королевского клуба».

«Три победы в трёх матчах. Отличное начало, увидимся после перерыва», — написал англичанин в своём аккаунте в социальной сети.

В первых трёх турах испанской Примеры «сливочные» победили «Осасуну» (1:0), «Овьедо» (3:0) и «Мальорку» (2:1). Александер-Арнольд принял участие в каждом из этих матчей, однако не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

