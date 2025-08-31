Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Урал — Факел, результат матча 31 августа 2025, счет 2:0, 7-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» победил «Факел» и возглавил таблицу Первой лиги
Комментарии

Завершился заключительный матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Мосин – 66'     2:0 Мосин – 90'    

Первый гол в матче был забит на 66-й минуте. Отличился 22-летний защитник «Урала» Егор Мосин. На 90-й минуте Мосин оформил дубль.

После этой победы в активе «Урала» стало 18 очков. Команда из Екатеринбурга поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по дополнительным показателям «Факел», также набравший 18 очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
