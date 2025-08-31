«Урал» победил «Факел» и возглавил таблицу Первой лиги

Завершился заключительный матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 66-й минуте. Отличился 22-летний защитник «Урала» Егор Мосин. На 90-й минуте Мосин оформил дубль.

После этой победы в активе «Урала» стало 18 очков. Команда из Екатеринбурга поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по дополнительным показателям «Факел», также набравший 18 очков.