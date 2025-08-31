«Локомотив» — «Крылья Советов»: Воробьёв открыл счёт в матче на третьей минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте счёт в игре открыл нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

После шести матчей чемпионата России железнодорожники набрали 14 очков и занимают третье место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3), а «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» (0:6).

Материалы по теме Юрий Сёмин оценил переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Самые титулованные футбольные клубы России: