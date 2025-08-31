Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Баринов укрепил преимущество хозяев на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'    

На 44-й минуте полузащитник хозяев Дмитрий Баринов укрепил их преимущество.

Ранее, на третьей минуте, счёт в игре открыл нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

После шести матчей чемпионата России железнодорожники набрали 14 очков и занимают третье место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3), а «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» (0:6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

