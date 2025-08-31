Низовцев: не ожидал, что «Черноморец» окажется так низко — без поддержки будет тяжело

Бывший игрок «Черноморца» Максим Низовцев высказался о текущем положении команды из Новороссийска в таблице Первой лиге. Команда занимает последнее место, набрав два очка после семи туров.

«В «Черноморце» прошла реорганизация в определённых структурах: Шишкарёв больше внимания начал уделять женской гандбольной команде. Этим летом клуб отказался от всех футболистов, которые выступали в прошлом сезоне, а также поменялся главный тренер. Но я не ожидал, что «Черноморец» окажется так низко. Видимо, потрясения были настолько серьёзные, что это сказывается на футболистах и тренерском штабе. Это бесследно не проходит.

В России всё может быть, но ясно, что без поддержки властей «Черноморцу» будет тяжело. Но «Черноморец» хоронить ещё нельзя, ведь это клуб с историей, который играл в высшей лиге. Жалко будет терять на футбольной карте России такой самобытный клуб из самобытного города. Надеюсь, не дойдёт до того, что «Черноморец» вылетит из Первой лиги», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.