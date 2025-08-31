Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Низовцев: не ожидал, что «Черноморец» окажется так низко — без поддержки будет тяжело

Низовцев: не ожидал, что «Черноморец» окажется так низко — без поддержки будет тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Черноморца» Максим Низовцев высказался о текущем положении команды из Новороссийска в таблице Первой лиге. Команда занимает последнее место, набрав два очка после семи туров.

«В «Черноморце» прошла реорганизация в определённых структурах: Шишкарёв больше внимания начал уделять женской гандбольной команде. Этим летом клуб отказался от всех футболистов, которые выступали в прошлом сезоне, а также поменялся главный тренер. Но я не ожидал, что «Черноморец» окажется так низко. Видимо, потрясения были настолько серьёзные, что это сказывается на футболистах и тренерском штабе. Это бесследно не проходит.

В России всё может быть, но ясно, что без поддержки властей «Черноморцу» будет тяжело. Но «Черноморец» хоронить ещё нельзя, ведь это клуб с историей, который играл в высшей лиге. Жалко будет терять на футбольной карте России такой самобытный клуб из самобытного города. Надеюсь, не дойдёт до того, что «Черноморец» вылетит из Первой лиги», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Полузащитник «Черноморца» Горелов перейдёт в «Оренбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android