Саудовский журналист Фарез Аль-Фази отреагировал на информацию известного инсайдера Фабрицио Романо, сообщившего, что «Аль-Иттихад» ведёт переговоры о подписании полузащитника «Зенита» Жерсона. Аль-Фази подчеркнул, что бразильского футболиста хочет приобрести не «Аль-Иттихад», а другой саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает форвард Криштиану Роналду. Журналист написал об этом на своей странице в социальной сети X.

Нынешним летом СМИ сообщали о желании «Аль-Насра» купить Жерсона, когда он ещё являлся игроком «Фламенго».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.

