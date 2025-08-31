Скидки
Главная Футбол Новости

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, завершился 7-й тур Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

29 августа, пятница:

«Родина» — «Торпедо» — 3:0.

30 августа, суббота:

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» — 1:1;
«Енисей» — «Сокол» — 1:0;
«Уфа» — «Чайка» — 4:0;
«Волга» Ульяновск — «Арсенал» Тула — 2:1;
«Шинник» — «Черноморец» — 1:0;
«Ротор» — «Спартак» Кострома — 1:2;
«Нефтехимик» — «Челябинск» — 1:1.

31 августа, воскресенье:

«Урал» — «Факел» — 1:0.

По итогам тура «Урал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по дополнительным показателям «Факел», также набравший 18 очков. Третье место занимает костромской «Спартак» с 16 очками. Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь игр.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
