Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 31 августа, завершился 7-й тур Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

29 августа, пятница:

«Родина» — «Торпедо» — 3:0.

30 августа, суббота:

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» — 1:1;

«Енисей» — «Сокол» — 1:0;

«Уфа» — «Чайка» — 4:0;

«Волга» Ульяновск — «Арсенал» Тула — 2:1;

«Шинник» — «Черноморец» — 1:0;

«Ротор» — «Спартак» Кострома — 1:2;

«Нефтехимик» — «Челябинск» — 1:1.

31 августа, воскресенье:

«Урал» — «Факел» — 1:0.

По итогам тура «Урал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по дополнительным показателям «Факел», также набравший 18 очков. Третье место занимает костромской «Спартак» с 16 очками. Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь игр.