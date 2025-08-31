«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с Эмилиано Мартинесом — Романо

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости об условиях личного контракта с вратарём Эмилиано Мартинесом, являющимся футболистом «Астон Виллы». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, манкунианцы могут подписать аргентинского игрока в случае неудачи с покупкой голкипера «Антверпена» Сенне Ламменса.

В минувшем сезоне Мартинес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

