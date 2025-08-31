«Шанхай Шэньхуа» проиграл в Суперлиге, у команды Слуцкого одна победа в пяти матчах

Завершился матч 23-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Ухань Фри Таунс» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «Ухань Спортс Центр». В качестве главного арбитра встречи выступил Син Ци. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 89-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Ухань Фри Таунс» Александру Тудорие.

В последних пяти встречах китайской Суперлиги команда Слуцкого одержала одну победу, два раза сыграла вничью и два раза потерпела поражение.

После 23 матчей чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 49 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Чэнду Жунчэн» на одно очко.

