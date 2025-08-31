Скидки
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» проиграл в Суперлиге, у команды Слуцкого одна победа в пяти матчах

Комментарии

Завершился матч 23-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Ухань Фри Таунс» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «Ухань Спортс Центр». В качестве главного арбитра встречи выступил Син Ци. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Китай — Суперлига . 23-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ухань Фри Таунс
Ухань
Окончен
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Тудорие – 89'    

На 89-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Ухань Фри Таунс» Александру Тудорие.

В последних пяти встречах китайской Суперлиги команда Слуцкого одержала одну победу, два раза сыграла вничью и два раза потерпела поражение.

После 23 матчей чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 49 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Чэнду Жунчэн» на одно очко.

Календарь Суперлиги Китая сезона-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги Китая сезона-2025/2026
Российские футболисты за рубежом:

