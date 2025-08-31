Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Экс-игрок «Черноморца» Деменко: летние решения «убили» команду

Бывший футболист «Черноморца» Максим Деменко высказался о нынешней ситуации в новороссийском клубе. Ранее «Черноморец» не прошёл процедуру лицензирования для участия в нынешнем сезоне Мир РПЛ. После семи туров Лиги Pari команда занимает последнее, 18-е место.

«Жалко, что происходит с «Черноморцем». Я предполагал, что такое может случиться, когда владельцы перестали финансировать клуб. Возможно, у руководства после этого пропал интерес к «Черноморцу». Из-за всех этих моментов складывается нынешняя ситуация — и результаты команды. Думаю, летние решения в какой-то степени «убили» «Черноморец». Команда решила задачу выхода в РПЛ, но ей не помогли со стадионом», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

