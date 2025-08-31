Вратарь «Родины» Волков высказался о задаче команды выйти в РПЛ

Вратарь «Родины» Сергей Волков высказался о задаче столичной команды выйти в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона Лиги Pari.

«Задачи у нас всегда максимальные. Естественное, президент «Родины», тренеры и футболисты хотят выйти в РПЛ. Так что такая задача стоит, мы будем пытаться её выполнить. Но в ФНЛ не всё так просто», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Родина» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Москвы набрала семь очков после семи сыгранных туров. В следующем матче «Родина» на выезде встретится с «Нефтехимиком».