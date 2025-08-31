Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Краснодар: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ 2025/2026, 31 августа

ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виктор, Дивеев, Алвес, Гаич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Шуманский.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петров, Черников, Перрен, Сперцян, Батчи, Са, Аугусто, Кордоба.

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают второе место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локо» близок к возвращению на первое место! Но «Крылья» вернули интригу. LIVE
Live
«Локо» близок к возвращению на первое место! Но «Крылья» вернули интригу. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android