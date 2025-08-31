ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виктор, Дивеев, Алвес, Гаич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Шуманский.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петров, Черников, Перрен, Сперцян, Батчи, Са, Аугусто, Кордоба.

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают второе место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.

