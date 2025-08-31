«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в матче 3-го тура АПЛ, пропустив на 89-й минуте

Завершён матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «чаек». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом.

Эрлинг Холанд на 34-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Джеймс Милнер на 67-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Браян Груда на 89-й минуте забил победный гол «Брайтона».

После этой игры «чайки» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ с четырьмя очками в активе. «Горожане» находятся на 12-й строчке с тремя очками.

В следующем туре «Брайтон энд Хоув Альбион» в гостях сыграет с «Борнмутом» 13 сентября, «Манчестер Сити» 14 сентября примет на своём поле «Манчестер Юнайтед».