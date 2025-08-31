«Локомотив» — «Крылья Советов»: Рахманович отыграл один гол в матче РПЛ

В эти минуты идёт матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте гол забил Амар Рахманович, которому ассистировал Вадим Раков.

После шести матчей чемпионата России железнодорожники набрали 14 очков и занимают третье место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3), а «Крылья Советов» уступили «Краснодару» (0:6).