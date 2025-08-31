«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 3-го тура АПЛ-2025/2026

Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Гакпо, Экитике, Гравенберх.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Субименди, Райс, Мерино, Мадуэке, Мартинелли, Дьёкереш.

После двух туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали шесть очков и занимают четвёртое место. Лондонская команда также заработала шесть очков, но располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» со счётом 3:2, а «Арсенал» выиграл у «Лидса» (5:0).