Дмитрий Булыкин: «Спартак» в ближайших матчах должен нащупать свою игру

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе московского «Спартака» над «Сочи» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Со стороны «Спартака» был не лучший футбол. Но есть хороший результат. Это повлияет на турнирную таблицу и психологическое состояние футболистов. В ближайших матчах они должны нащупать свою игру. Но главное — результат», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 8-м туре РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют с московским «Динамо». Следом красно-белые встретятся с «Ростовом» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а в 9-м туре чемпионата примут на своём поле «Крылья Советов».