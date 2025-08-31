Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: «Спартак» в ближайших матчах должен нащупать свою игру

Дмитрий Булыкин: «Спартак» в ближайших матчах должен нащупать свою игру
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе московского «Спартака» над «Сочи» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Со стороны «Спартака» был не лучший футбол. Но есть хороший результат. Это повлияет на турнирную таблицу и психологическое состояние футболистов. В ближайших матчах они должны нащупать свою игру. Но главное — результат», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 8-м туре РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют с московским «Динамо». Следом красно-белые встретятся с «Ростовом» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а в 9-м туре чемпионата примут на своём поле «Крылья Советов».

Материалы по теме
Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!
Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android