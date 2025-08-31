Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Арсенал»: у гостей из-за травмы заменён Салиба на пятой минуте

«Ливерпуль» — «Арсенал»: у гостей из-за травмы заменён Салиба на пятой минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Собослаи – 83'    

На пятой минуте травму получил защитник лондонцев Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Кристьян Москера.

После двух туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали шесть очков и занимают четвёртое место. Лондонская команда также заработала шесть очков, но располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2, а «Арсенал» выиграл у «Лидс Юнайтед» (5:0).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в матче 3-го тура АПЛ, пропустив на 89-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android