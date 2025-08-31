«Райо Вальекано» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 3-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Райо Вальекано» из Мадрида и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступит Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед этой игрой «Райо Вальекано» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги с тремя очками, «Барселона» с шестью очками находится на третьей строчке.

В предыдущем туре «пчёлы» уступили «Атлетику» из Бильбао (0:1), а каталонцы переиграли «Леванте» (3:2).