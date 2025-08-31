Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: давно думал об отставке Морено из «Сочи», но он держится

Булыкин: давно думал об отставке Морено из «Сочи», но он держится
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о возможном увольнении испанского тренера Роберта Морено, возглавляющего «Сочи». В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «горожане» уступили «Спартаку» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Я думал об отставке Морено давно, но он держится. Думаю, что должен быть российский тренер. Даже у меня на примете есть такие. Не знаю, как клуб будет действовать дальше, но есть хорошие кандидаты, кто бы пришёлся ко двору «Сочи» и помог исправить ситуацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В семи турах на старте сезона-2025/2026 подопечные Роберта Морено потерпели шесть поражений и один раз сыграли вничью. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с одним набранным очком.

Материалы по теме
«В этой клоунаде участвовать не хочу». Где сейчас герои матча-скандала «Спартак» — «Сочи»
«В этой клоунаде участвовать не хочу». Где сейчас герои матча-скандала «Спартак» — «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android