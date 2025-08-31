Булыкин: давно думал об отставке Морено из «Сочи», но он держится

Бывший нападающий «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о возможном увольнении испанского тренера Роберта Морено, возглавляющего «Сочи». В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «горожане» уступили «Спартаку» (1:2).

«Я думал об отставке Морено давно, но он держится. Думаю, что должен быть российский тренер. Даже у меня на примете есть такие. Не знаю, как клуб будет действовать дальше, но есть хорошие кандидаты, кто бы пришёлся ко двору «Сочи» и помог исправить ситуацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В семи турах на старте сезона-2025/2026 подопечные Роберта Морено потерпели шесть поражений и один раз сыграли вничью. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с одним набранным очком.