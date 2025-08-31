«Локомотив» на последней минуте упустил победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:2.

В составе железнодорожников голы забили Дмитрий Воробьёв (третья минута) и Дмитрий Баринов (44-я минута). Данил Пруцев провёл дебютный матч за «Локомотив» и отметился результативной передачей в моменте с первым забитым мячом. У самарцев отличились Амар Рахманович (53-я минута) и Вадим Раков (90+6-я минута, с пенальти), также в активе Ракова голевая передача.

В компенсированное время за вторую жёлтую карточку у «Локомотива» был удалён Николай Комличенко, второй его фол привёл к 11-метровому удару в ворота москвичей.

Команда Михаила Галактионова по-прежнему не проигрывает в этом сезоне РПЛ (четыре победы и три ничьих), «Локомотив» набрал 15 очков и идёт третьим в таблице чемпионата. «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с девятью очками занимают восьмое место.

В следующем туре 13 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», «Крылья Советов» днём позднее примут «Сочи».