ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» на последней минуте упустил победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

В составе железнодорожников голы забили Дмитрий Воробьёв (третья минута) и Дмитрий Баринов (44-я минута). Данил Пруцев провёл дебютный матч за «Локомотив» и отметился результативной передачей в моменте с первым забитым мячом. У самарцев отличились Амар Рахманович (53-я минута) и Вадим Раков (90+6-я минута, с пенальти), также в активе Ракова голевая передача.

В компенсированное время за вторую жёлтую карточку у «Локомотива» был удалён Николай Комличенко, второй его фол привёл к 11-метровому удару в ворота москвичей.

Команда Михаила Галактионова по-прежнему не проигрывает в этом сезоне РПЛ (четыре победы и три ничьих), «Локомотив» набрал 15 очков и идёт третьим в таблице чемпионата. «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с девятью очками занимают восьмое место.

В следующем туре 13 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», «Крылья Советов» днём позднее примут «Сочи».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
