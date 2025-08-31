ЦСКА открыл фанатскую трибуну на матч с «Краснодаром» впервые с момента введения Fan ID

Московский ЦСКА открыл фанатскую трибуну на матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трибуна А была закрыта с момента введения Fan ID (1 июня 2022 года). Ранее пресс-служба красно-синих сообщила о продаже всех билетов на игру с «Краснодаром».

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают четвёртое место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке. В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.