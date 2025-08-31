Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Защитник «Оренбурга» перешёл в «Черноморец» на правах аренды

Защитник «Оренбурга» Максим Сыщенко на правах аренды перешёл в новороссийский «Черноморец», сообщила пресс-служба южноуральского клуба.

Соглашение об аренде 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Сыщенко провёл за основную команду «Оренбурга» шесть матчей, не отметился результативными действиями. В этом сезоне игрок трижды выходил в стартовом составе команды в Фонбет Кубке России, а также провёл один матч за «Оренбург-2» во Второй лиге.

«Черноморец» занимает последнее место в таблице Лиги Pari, набрав два очка в семи матчах. «Оренбург» идёт 11-м в Мир РПЛ с семью очками в семи турах.

