ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ни хрена не понимаю». Генич — об отмене гола Комличенко в игре РПЛ «Локомотив» — «Крылья»

«Ни хрена не понимаю». Генич — об отмене гола Комличенко в игре РПЛ «Локомотив» — «Крылья»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на решение главного арбитра Сергея Карасёва отменить гол нападающего Николая Комличенко на 89-й минуте в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2)

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Чистый гол же! Ни хрена не понимаю», — написал Генич в телеграм-канале.

После вмешательства VAR Карасёв отменил взятие ворот, зафиксировав фол против вратаря самарцев Сергея Песьякова. В компенсированное время Комличенко сфолил в собственной штрафной и заработал вторую жёлтую карточку. Нападающий «Крыльев» Вадим Раков реализовал пенальти и принёс своей команде ничью.

Новости. Футбол
