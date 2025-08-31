«Ни хрена не понимаю». Генич — об отмене гола Комличенко в игре РПЛ «Локомотив» — «Крылья»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на решение главного арбитра Сергея Карасёва отменить гол нападающего Николая Комличенко на 89-й минуте в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2)

«Чистый гол же! Ни хрена не понимаю», — написал Генич в телеграм-канале.

После вмешательства VAR Карасёв отменил взятие ворот, зафиксировав фол против вратаря самарцев Сергея Песьякова. В компенсированное время Комличенко сфолил в собственной штрафной и заработал вторую жёлтую карточку. Нападающий «Крыльев» Вадим Раков реализовал пенальти и принёс своей команде ничью.