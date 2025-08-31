Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Елагин оценил победу «Брайтона» над «Манчестер Сити»

Елагин оценил победу «Брайтона» над «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 3-го тура АПЛ, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» победил «Манчестер Сити» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 34'     1:1 Милнер – 67'     2:1 Груда – 89'    

«Совершенно невероятными результатами начался второй игровой день 3-го тура АПЛ. «Брайтон» самого молодого тренера АПЛ Хюрцелера великолепно переиграл в родных стенах «Манчестер Сити» мудрейшего из мудрых – Гвардиолы.

Второй тайм – настоящая шахматная партия, где вышедшие на замены Груда, Аяри и старина Милнер положили на лопатки именитую полузащиту «горожан» во главе с Родри. Именно в середине дала трещину игра «Сити», что говорит о неготовности Родри пока сыграть на высоком для себя уровне.

Хюрцелер продолжает свою успешную серию против Пепа: в прошлом сезоне победа на «Американ Экспресс» и ничья на «Этихаде». И вот снова – Гвардиола уезжает ни с чем из Брайтона. Спасибо Траффорду – для гостей могло быть намного хуже», — написал Елагин в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в матче 3-го тура АПЛ, пропустив на 89-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android