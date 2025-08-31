Елагин оценил победу «Брайтона» над «Манчестер Сити»

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 3-го тура АПЛ, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» победил «Манчестер Сити» (2:1).

«Совершенно невероятными результатами начался второй игровой день 3-го тура АПЛ. «Брайтон» самого молодого тренера АПЛ Хюрцелера великолепно переиграл в родных стенах «Манчестер Сити» мудрейшего из мудрых – Гвардиолы.

Второй тайм – настоящая шахматная партия, где вышедшие на замены Груда, Аяри и старина Милнер положили на лопатки именитую полузащиту «горожан» во главе с Родри. Именно в середине дала трещину игра «Сити», что говорит о неготовности Родри пока сыграть на высоком для себя уровне.

Хюрцелер продолжает свою успешную серию против Пепа: в прошлом сезоне победа на «Американ Экспресс» и ничья на «Этихаде». И вот снова – Гвардиола уезжает ни с чем из Брайтона. Спасибо Траффорду – для гостей могло быть намного хуже», — написал Елагин в телеграм-канале.