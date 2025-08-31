Скидки
Олейников не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в «Локо» из «Крыльев Советов»

Олейников не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в «Локо» из «Крыльев Советов»
Футболист «Крыльев Советов» Иван Олейников отказался комментировать возможный переход в «Локомотив» из самарского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

— Твоё будущее: правда, что можешь уйти в «Локомотив»?
— Без комментариев, — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Крылья Советов» отклонили уже три предложения «Локомотива» по трансферу нападающего Ивана Олейникова.

Олейников играет за «Крылья Советов» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

