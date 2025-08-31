Олейников не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в «Локо» из «Крыльев Советов»
Поделиться
Футболист «Крыльев Советов» Иван Олейников отказался комментировать возможный переход в «Локомотив» из самарского клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3' 2:0 Баринов – 44' 2:1 Рахманович – 53' 2:2 Раков – 90+6'
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет
— Твоё будущее: правда, что можешь уйти в «Локомотив»?
— Без комментариев, — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Крылья Советов» отклонили уже три предложения «Локомотива» по трансферу нападающего Ивана Олейникова.
Олейников играет за «Крылья Советов» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:19
-
18:15
-
18:11
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:15
-
17:13
-
17:03
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
15:52
-
15:52
-
15:47
-
15:35