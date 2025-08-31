Главный тренер «Акрона» Тедеев высказался на тему серии поражений команды

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:2) поделился мнением о серии поражений своей команды. Коллектив из Тольятти проиграл четыре раза подряд с учётом матчей в чемпионате и Кубке России.

«Остаётся только работать и работать. Каждому из нас работать нужно ещё больше. Мы понимали, что в августе нам будет сложно. Много матчей, обойма не такая большая. Всем нужно сделать определённые выводы и только работать ещё усерднее.

Первый гол нас немного надломил, потому что пропустили почти сразу. Не хватило определённой концентрации, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».