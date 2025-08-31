Тренер «Балтики» Талалаев высказался о победе над «Акроном» в 7-м туре РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своих подопечных над тольяттинским «Акроном» в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу новичка РПЛ.

«Сегодня было видно, что ту работу, которую мы проводим над завершающей стадией атаки, ребята впитывают. Забили со стандарта, что не может не радовать, и исполнили. Если вы вспомните матч с «Крыльями Советов», у Петрова было два таких же схожих момента, он тогда не забил. Сейчас он этот гол исполнил, значит, команда слышит, команда работает, команда прибавляет. Это самое главное», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

«Балтика» довела количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Акрона» после семи встреч пять очков. Тольяттицы располагаются на 12-й строчке.