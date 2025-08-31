ЦСКА — «Краснодар»: VAR отменил гол Кисляка на 27-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ударом головой открыл счёт в матче после подачи латераля Данила Кругового. Арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав фол в атаке.

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают четвёртое место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке. В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.