Марин высказался о переходе Гайча из ЦСКА в «Крылья Советов»

Футболист «Крыльев Советов» Химми Марин высказался о матче 7-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (2:2), а также о переходе нападающего Адольфо Гайча из ЦСКА в самарский клуб. 29 августа армейцы объявили о переходе аргентинского форварда в «Крылья Советов» на правах годичной аренды.

«Я очень доволен, что мы сравняли в гостях со счёта 0:2 и взяли одно очко.

Мы надеемся, что Адольфо Гайч поможет нам добиться положительного результата. Добро пожаловать!» — передаёт слова Марина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.