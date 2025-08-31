Игрок «Крыльев Советов» Раков поделился эмоциями от матча с «Локомотивом»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Раков выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива». В этом матче он отметился голом с пенальти и результативной передачей.

«Чувствую огромную радость, потому что вернулся в родные стены и удалось разойтись на дружной ноте. С Галактионовым не общались. В моменте с пенальти пытались сбить, но всё напрасно.

Что касается возвращения в «Локомотив», хочу провести хороший сезон в «Крыльях», а там уже посмотрим.

Перед игрой были небольшие переживания. Принципиальный матч. Но прозвучал свисток, и волнение пропало. Первый тайм получился неудачным, а во втором перевернули игру, могли и победить. Мы смотрели предыдущие матчи «Локомотива», вторые таймы у них не получаются», — передаёт слова Ракова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.