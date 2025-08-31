Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Раков поделился эмоциями от матча с «Локомотивом»

Игрок «Крыльев Советов» Раков поделился эмоциями от матча с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Раков выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива». В этом матче он отметился голом с пенальти и результативной передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Чувствую огромную радость, потому что вернулся в родные стены и удалось разойтись на дружной ноте. С Галактионовым не общались. В моменте с пенальти пытались сбить, но всё напрасно.

Что касается возвращения в «Локомотив», хочу провести хороший сезон в «Крыльях», а там уже посмотрим.

Перед игрой были небольшие переживания. Принципиальный матч. Но прозвучал свисток, и волнение пропало. Первый тайм получился неудачным, а во втором перевернули игру, могли и победить. Мы смотрели предыдущие матчи «Локомотива», вторые таймы у них не получаются», — передаёт слова Ракова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
Феноменальный камбэк «Крыльев»! «Локо» мчал за разгромом, а упустил даже победу! Видео
Феноменальный камбэк «Крыльев»! «Локо» мчал за разгромом, а упустил даже победу! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android