ЦСКА — «Краснодар»: Кисляк открыл счёт в матче на 36-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте полузащитник Матвей Кисляк вывел ЦСКА вперёд после паса хавбека Ивана Облякова.

Ранее, на 27-й минуте, Кисляк ударом головой открыл счёт в матче с подачи латераля Данила Кругового, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав фол в атаке.

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают четвёртое место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке. В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.