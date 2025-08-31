Арбитр Федотов объяснил, почему судьи правильно отменили гол ЦСКА в ворота «Краснодара»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Рафаэля Шафеева отменить гол ЦСКА в ворота «Краснодара» на 27-й минуте матча 7-го тура РПЛ. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Игрок ЦСКА не дал Кордобе продвинуться к мячу — заблокировал его. Дальше пошла вертикальная атака, и игроки «Краснодара» не владели мячом. Чтобы отменить фазу атаки, нужно, чтобы перешло владение мяча, а этого не было. ЦСКА им владел, атаковал вертикально и забил гол. Правильное решение VAR позвать к монитору арбитра в поле, а дальше — правильное решение отменить гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 27-й минуте полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ударом головой открыл счёт в матче с подачи латераля Данила Кругового, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав фол в атаке. На 36-й минуте полузащитник Кисляк вывел ЦСКА вперёд после паса хавбека Ивана Облякова. На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт.