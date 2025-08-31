Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Англии Джейми Варди сегодня подпишет контракт с «Кремонезе» — Романо

Известный английский нападающий Джейми Варди в ближайшее время пополнит состав «Кремонезе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, сегодня, 31 августа, англичанин прилетит в Милан и подпишет соглашение с серо-красными, футболист уже согласовал условия трудового договора, срок которого будет рассчитан до лета 2026 года. Если команда сохранит своё место в Серии А по итогам сезона, то контракт будет продлён автоматически ещё на один год.

В прошедшем сезоне Джейми забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах. В составе «Лестер Сити» Варди становился чемпионом Англии, брал Кубок и Суперкубок страны.

