Форвард «Локомотива» Воробьёв забил в восьми из девяти последних матчей в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв смог отметиться забитым голом в восьми из девяти последних матчей в Мир РПЛ. Сегодня, 31 августа, форвард забил в матче 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:2).
Из девяти последних встреч Воробьёв забивал в восьми: «Факелу», делал дубль в ворота ЦСКА, «Акрону», «Сочи», «Пари НН», «Спартаку», «Ростову» и «Крыльям Советов». Нападающий не смог отличиться только в игре с «Краснодаром» (2:1). Также Воробьёв забил в пяти подряд домашних матчах в РПЛ.
Команда Михаила Галактионова по-прежнему не проигрывает в этом сезоне РПЛ (четыре победы и три ничьих), «Локомотив» набрал 15 очков и идёт третьим в таблице чемпионата. В следующем туре 13 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».
- 31 августа 2025
