ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Локомотива» Воробьёв забил в восьми из девяти последних матчей в РПЛ

Аудио-версия:
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв смог отметиться забитым голом в восьми из девяти последних матчей в Мир РПЛ. Сегодня, 31 августа, форвард забил в матче 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

Из девяти последних встреч Воробьёв забивал в восьми: «Факелу», делал дубль в ворота ЦСКА, «Акрону», «Сочи», «Пари НН», «Спартаку», «Ростову» и «Крыльям Советов». Нападающий не смог отличиться только в игре с «Краснодаром» (2:1). Также Воробьёв забил в пяти подряд домашних матчах в РПЛ.

Команда Михаила Галактионова по-прежнему не проигрывает в этом сезоне РПЛ (четыре победы и три ничьих), «Локомотив» набрал 15 очков и идёт третьим в таблице чемпионата. В следующем туре 13 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

«Локомотив» на последней минуте упустил победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
