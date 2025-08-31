Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Краснодар»: Джон Кордоба сравнял счёт на 44-й минуте

ЦСКА — «Краснодар»: Джон Кордоба сравнял счёт на 44-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, откликнувшись на подачу с углового.

На 27-й минуте полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ударом головой открыл счёт в матче с подачи латераля Данила Кругового, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав фол в атаке. На 36-й минуте полузащитник Кисляк вывел ЦСКА вперёд после паса хавбека Ивана Облякова.

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают четвёртое место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке. В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.

Материалы по теме
Заключительный матч тура РПЛ! «Динамо» Карпина гостит в Каспийске. LIVE
Live
Заключительный матч тура РПЛ! «Динамо» Карпина гостит в Каспийске. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android