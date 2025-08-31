Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд забил 88 голов в первых 100 матчах в АПЛ и установил рекорд всех времён

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 88 голов в своих первых 100 матчах в английской Премьер-лиге. Сегодня, 31 августа, норвежец отличился во встрече 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2). Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 34'     1:1 Милнер – 67'     2:1 Груда – 89'    

25-летний Холанд опередил Алана Ширера (79 голов в 100 матчах), Руда ван Нистелроя (68 в 100) и других игроков.

Фото: Телеграм-канал Opta Sports

При этом Холанд в первых 100 матчах в чемпионате Англии забил больше голов, чем «Вест Бромвич» (86).

Действующее трудовое соглашение Холанда с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

