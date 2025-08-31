«Балтика» показала второй старт в истории РПЛ среди команд, поднявшихся из Первой лиги

Калининградская «Балтика» набрала 15 очков в семи стартовых турах Мир РПЛ текущего сезона и показала второй старт в истории среди команд, которые вышли в элитный дивизион из Первой лиги.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, 15 очков «Балтики» в стартовых семи турах этого сезона РПЛ — это второй результат за всю историю проведения чемпионата России среди команд, поднявшихся из Первой лиги. Лучше выступал лишь «Сокол» в сезоне-2001, набрав 17 очков в семи стартовых турах.

«Балтика» обошла «Анжи» (13 очков в семи турах сезона-2000), «Ростов» (12 очков в семи турах сезона-2009) и «Кубань» (12 очков в сезоне-2011/2012).