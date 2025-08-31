Болельщики ЦСКА освистали судью Шафеева перед перерывом в матче РПЛ с «Краснодаром»

Болельщики московского ЦСКА освистали главного арбитра матча с «Краснодаром» в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги Рафаэля Шафеева, когда он уходил в подтрибунку с поля. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К исходу первой половины встречи счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте Шафеев отменил гол полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, зафиксировав фол в атаке после просмотра VAR. На 36-й минуте Кисляк вывел ЦСКА вперёд после паса хавбека Ивана Облякова. На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, откликнувшись на подачу с углового.

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают четвёртое место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке. В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.