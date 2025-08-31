Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Динамо Москва: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ 2025/2026, 31 августа

«Динамо» Мх — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Динамо М
Москва
Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Динамо» Москва: Лещук, Маричаль, Касерес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Сергеев, Макаров.

После шести матчей чемпионата России махачкалинцы набрали пять очков и занимают 14-е место. Московская команда заработала восемь очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Динамо» Мх разгромно уступило «Зениту» (0:4), а команда Валерия Карпина обыграла «Пари НН» (3:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
