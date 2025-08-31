«Нужно взглянуть на себя». Родри — о поражении «Манчестер Сити» от «Брайтона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри отреагировал на поражение своей команды в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).

«Это огорчает, ведь мы «Манчестер Сити» и пришли за победой. Но такова реальность: уже в течение долгого времени мы не на своём уровне. Единственный способ вернуться на этот уровень — взглянуть на себя.

Думаю, мы неплохо начали матч, но во втором тайме мы немного просели. Фактор чужого поля, их прессинг и две ошибки привели к счёту 1:2. Мы не на своём уровне, можете назвать это как хотите. Это касается команды, перемен, новых игроков, которым нужна адаптация — когда коллектив меняется существенно, это сложно. Такова наша реальность, никаких оправданий.

Не думаю, что мы контролировали ход матча. Не могу сказать, что мы проявили себя лучшим образом, создали мало моментов. Нужно учитывать множество факторов. Сегодня мы должны были побеждать, ведь два пропущенных гола стали следствием двух наших оплошностей, некоторые из наших ошибок были детскими. Это футбол. Когда мы проигрываем, то легко искать виноватого. На самом же деле нам нужно поднять свой уровень, чтобы претендовать на победу в Премьер-лиге.

Нам нужно взглянуть на себя и осознать, что таким образом мы ничего не достигнем. Давайте отвлечёмся от этого и вернёмся сильнее после матчей сборных», — приводит слова Родри официальный сайт «Манчестер Сити».