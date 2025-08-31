«Ливерпуль» — «Арсенал»: Собослаи вывел мерсисайдцев вперёд на 83-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Доминик Собослаи вывел мерсисайдцев вперёд на 83-й минуте. Ранее, на пятой минуте, травму получил защитник лондонцев Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Кристьян Москера. В первой половине встречи команды голов не забили.

После двух туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали шесть очков и занимают четвёртое место. Лондонская команда также заработала шесть очков, но располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2, а «Арсенал» выиграл у «Лидс Юнайтед» (5:0).