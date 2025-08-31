«Можно сейчас заменить судью, во втором тайме прям?» Радимов — о матче ЦСКА — «Краснодар»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о ходе матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вопрос такой: можно сейчас заменить судью Шафеева, во время второго тайма прям? Это ж каким надо быть персонажем, чтобы испортить такой праздник людям», — написал Радимов в телеграм-канале.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом.

Ранее, на 27-й минуте, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ударом головой открыл счёт в матче с подачи латераля Данила Кругового, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав фол в атаке. На 36-й минуте Кисляк вывел ЦСКА вперёд после паса хавбека Ивана Облякова. На 44-й минуте Кордоба сравнял счёт, откликнувшись на подачу с углового.