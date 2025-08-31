Скидки
18:00 Мск
«Очевидно, что Хиль получит приглашение от топ‑клуба». Григорян — о форварде «Балтики»

Аудио-версия:
Российский тренер Александр Григорян заявил, что нападающий калининградской «Балтики» Брайан Хиль в дальнейшем перейдёт в один из топ-клубов.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2'     0:2 Петров – 41'    

«Есть нападающие, которые ищут свободное пространство, а Хиль самостоятельно создаёт это пространство благодаря ложным маневрам, раскачивая центральных защитников и не давая им возможности прочитать его движения. Сильная сторона Брайана — умение обработать очень сложный мяч после диагональных и фланговых передач, а затем вторым касанием пробить по воротам. Видно, что в этом компоненте у него высокое мастерство. Плюс у Хиля высокая скорость и очень качественный дриблинг.

Для меня очевидно, что [в дальнейшем] Хиль получит приглашение от топ‑клуба», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Хиль пополнил состав «Балтики» в январе. За команду 24‑летний сальвадорец провёл 18 матчей и забил восемь мячей, из них пять — в текущем сезоне РПЛ.

