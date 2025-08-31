«Нонсенс, не имеющий ничего общего с футболом». Корнеев — о пенальти в ворота «Рубина»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев заявил, что пенальти, назначенный в матче 7-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Рубином» (2:2), не имеет ничего общего с футболом. «Оренбург» во втором тайме сравнял счёт с пенальти, назначенный за игру рукой.

После игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что не хочет, чтобы подобные пенальти ставили в ворота соперника, так как это убивает футбол.

«Очень странный эпизод. Мяч даже не летел в ворота, футболист «Рубина» выпрыгивал… Для меня такие пенальти — нонсенс, не имеющий ничего общего с футболом. Как так можно? Для меня это просто грубейшая ошибка судьи, которая повлияла на результат матча», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».