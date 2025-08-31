«Нонсенс, не имеющий ничего общего с футболом». Корнеев — о пенальти в ворота «Рубина»
Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев заявил, что пенальти, назначенный в матче 7-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Рубином» (2:2), не имеет ничего общего с футболом. «Оренбург» во втором тайме сравнял счёт с пенальти, назначенный за игру рукой.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16' 0:2 Даку – 34' 1:2 Гузина – 52' 2:2 Томпсон – 72'
После игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что не хочет, чтобы подобные пенальти ставили в ворота соперника, так как это убивает футбол.
«Очень странный эпизод. Мяч даже не летел в ворота, футболист «Рубина» выпрыгивал… Для меня такие пенальти — нонсенс, не имеющий ничего общего с футболом. Как так можно? Для меня это просто грубейшая ошибка судьи, которая повлияла на результат матча», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
