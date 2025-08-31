Арбитр Федотов оценил удаление Кордобы в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Рафаэля Шафеева удалить форварда «Краснодара» Джона Кордобу на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Кордоба шёл прямой ногой и попал в руку Мойзесу — он это и показывал. VAR тут вмешаться не мог — это 100%, все критерии на красную соблюдены. Подсказал Шафееву, наверное, первый ассистент. А вот кипиш, который начался, — это некрасиво, надо было быстрее всё решать.

Для чего Кордоба так делал — надо спросить у него. Это только его проблемы. Проблемы судьи — очень долго всё это длилось, решил удалять — удаляй сразу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фото: кадр из трансляции

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом.