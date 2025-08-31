Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил удаление Кордобы в матче ЦСКА — «Краснодар»

Арбитр Федотов оценил удаление Кордобы в матче ЦСКА — «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Рафаэля Шафеева удалить форварда «Краснодара» Джона Кордобу на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Кордоба шёл прямой ногой и попал в руку Мойзесу — он это и показывал. VAR тут вмешаться не мог — это 100%, все критерии на красную соблюдены. Подсказал Шафееву, наверное, первый ассистент. А вот кипиш, который начался, — это некрасиво, надо было быстрее всё решать.

Для чего Кордоба так делал — надо спросить у него. Это только его проблемы. Проблемы судьи — очень долго всё это длилось, решил удалять — удаляй сразу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фото: кадр из трансляции

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом.

Материалы по теме
Заключительный матч тура РПЛ! «Динамо» Карпина гостит в Каспийске. LIVE
Live
Заключительный матч тура РПЛ! «Динамо» Карпина гостит в Каспийске. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android