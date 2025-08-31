Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев Советов» Адиев назвал переломный момент матча РПЛ с «Локомотивом»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился впечатлениями от матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Первый тайм в большей степени не сложился, «Локомотив» владел преимуществом, реализовал моменты. В третий раз пропускаем рано, но подходы у нас были. Переломный момент — падение Ахметова в штрафной, ребят это надломило, на поле был только «Локомотив». При 2:0 выходить тяжело, но я рад, что во втором тайме с самого начала активно включились, были хорошие моменты, забили. Очень сильно рисковали, у «Локомотива» были выпады. Сложная игра», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

