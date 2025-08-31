ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ с отменённым голом и удалением

Завершился матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Итоговый счёт встречи — 1:1.

На 27-й минуте гол полузащитника ЦСКА Кисляка был отменён после вмешательства VAR, арбитры зафиксировали фол в атаке. На 36-й минуте Кисляк вывел армейцев вперёд. На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, откликнувшись на подачу с углового. На 56-й минуте Кордоба был удалён за удар защитника соперников Мойзеса.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.