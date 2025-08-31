Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: поле не лучшего качества. Но это не значит, что не надо играть в футбол

Карпин: поле не лучшего качества. Но это не значит, что не надо играть в футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче 7-го тура Мир РПЛ с «Динамо» из Махачкалы.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

— Сегодня жарко и душно, как это может сказаться на игре?
— Никак это не сказывается, с этим ничего не сделаешь, так что готовились как обычно.

— Для вас это будет первое динамовское дерби. Какой-то дополнительный акцент это придаёт матчу?
— Думаю, что для ребят название команды, против которой они играют, не столь важно. Главное — набирать очки.

— Многие эксперты и тренеры говорят, что махачкалинское «Динамо» затягивает соперника в свой футбол. Как этому противостоять?
— Не втягиваться в этот футбол, а показывать свою игру.

— Многие команды жаловались на поле. Как оно может повлиять на вашу игру?
— Мы говорили на установке, что поле не лучшего качества. Свои коррективы надо будет вносить, но это не значит, что не надо играть в футбол.

— Дмитрий Скопинцев сегодня остался в запасе. Это заход на усиление во втором тайме?
— У нас есть разные футболисты. Скопинцев сыграл 90 минут в кубковом матче, так что мы предпочли более свежих игроков, — приводит слова Карпина официальный сайт московского «Динамо».

Материалы по теме
«Динамо» Мх — «Динамо» М. Валерию Карпину пора бить тревогу
«Динамо» Мх — «Динамо» М. Валерию Карпину пора бить тревогу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android