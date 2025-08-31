Карпин: поле не лучшего качества. Но это не значит, что не надо играть в футбол

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче 7-го тура Мир РПЛ с «Динамо» из Махачкалы.

— Сегодня жарко и душно, как это может сказаться на игре?

— Никак это не сказывается, с этим ничего не сделаешь, так что готовились как обычно.

— Для вас это будет первое динамовское дерби. Какой-то дополнительный акцент это придаёт матчу?

— Думаю, что для ребят название команды, против которой они играют, не столь важно. Главное — набирать очки.

— Многие эксперты и тренеры говорят, что махачкалинское «Динамо» затягивает соперника в свой футбол. Как этому противостоять?

— Не втягиваться в этот футбол, а показывать свою игру.

— Многие команды жаловались на поле. Как оно может повлиять на вашу игру?

— Мы говорили на установке, что поле не лучшего качества. Свои коррективы надо будет вносить, но это не значит, что не надо играть в футбол.

— Дмитрий Скопинцев сегодня остался в запасе. Это заход на усиление во втором тайме?

— У нас есть разные футболисты. Скопинцев сыграл 90 минут в кубковом матче, так что мы предпочли более свежих игроков, — приводит слова Карпина официальный сайт московского «Динамо».