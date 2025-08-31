Стала известна посещаемость матча ЦСКА и «Краснодара» в 7-м туре РПЛ

Матч ЦСКА и «Краснодара» в 7-м туре Мир Российской Премьер-лиги посетили 24 765 зрителей. Встреча в Москве на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 1:1.

На 36-й минуте Матвей Кисляк вывел ЦСКА вперёд. На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, замкнув подачу с углового. На 56-й минуте Кордоба был удалён за удар защитника ЦСКА Мойзеса.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.

В следующем туре 13 сентября команда Мурада Мусаева примет «Акрон», ЦСКА под руководством Фабио Челестини 14 сентября сыграет на выезде с «Ростовом».