ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стала известна посещаемость матча ЦСКА и «Краснодара» в 7-м туре РПЛ

Комментарии

Матч ЦСКА и «Краснодара» в 7-м туре Мир Российской Премьер-лиги посетили 24 765 зрителей. Встреча в Москве на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

На 36-й минуте Матвей Кисляк вывел ЦСКА вперёд. На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, замкнув подачу с углового. На 56-й минуте Кордоба был удалён за удар защитника ЦСКА Мойзеса.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.

В следующем туре 13 сентября команда Мурада Мусаева примет «Акрон», ЦСКА под руководством Фабио Челестини 14 сентября сыграет на выезде с «Ростовом».

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

