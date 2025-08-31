«Монако» вырвал победу у «Страсбурга» в матче Лиги 1, Головин вышел в стартовом составе

«Монако» одержал победу над «Страсбургом» в матче 3-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:2.

На шестой минуте счёт открыл Магнес Аклиуш, на 48-й преимущество хозяев удвоил Фоларин Балогун. На 73-й и 76-й минутах у «Страсбурга» отличились Дилан Баква и Хоакин Паничелли (с пенальти) соответственно. На 90+6-й минуте победу монегаскам принёс Такуми Минамино.

На 90+9-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил футболист гостей Рабби Нзингула.

Полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменён на 85-й минуте.

«Монако» набрал шесть очков и идёт четвёртым в таблице Лиги 1, «Страсбург» потерпел первое поражение в сезоне и с шестью очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре 14 сентября «Монако» под руководством Адольфа Хюттера сыграет в гостях с «Осером», «Страсбург» в этот же день примет «Гавр».