Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Страсбург, результат матча 31 августа 2025, счёт 3:2, 3-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» вырвал победу у «Страсбурга» в матче Лиги 1, Головин вышел в стартовом составе
Аудио-версия:
Комментарии

«Монако» одержал победу над «Страсбургом» в матче 3-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:2.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Аклиуш – 6'     2:0 Балогун – 48'     2:1 Баква – 73'     2:2 Паничелли – 76'     3:2 Минамино – 90+6'    
Удаления: нет / Нзингула – 90+9'

На шестой минуте счёт открыл Магнес Аклиуш, на 48-й преимущество хозяев удвоил Фоларин Балогун. На 73-й и 76-й минутах у «Страсбурга» отличились Дилан Баква и Хоакин Паничелли (с пенальти) соответственно. На 90+6-й минуте победу монегаскам принёс Такуми Минамино.

На 90+9-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил футболист гостей Рабби Нзингула.

Полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменён на 85-й минуте.

«Монако» набрал шесть очков и идёт четвёртым в таблице Лиги 1, «Страсбург» потерпел первое поражение в сезоне и с шестью очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре 14 сентября «Монако» под руководством Адольфа Хюттера сыграет в гостях с «Осером», «Страсбург» в этот же день примет «Гавр».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Самый безумный матч лета — у «ПСЖ»! 9 голов, дубль «ножницами» и 2 взятых пенальти подряд
Видео
Самый безумный матч лета — у «ПСЖ»! 9 голов, дубль «ножницами» и 2 взятых пенальти подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android